Катер за 3 ч по течению и 5 ч против течения проходит 76км . Найдите собственную скор??сть катера , если за 6 ч по течению он проходит такое же расстояние , какое он проходит за 9 часов против течения

Математика

Катер за 3 ч по течению и 5 ч против течения проходит 76км . Найдите собственную скор??сть катера , если за 6 ч по течению он проходит такое же расстояние , какое он проходит за 9 часов против течения

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