Катер за 3 ч по течению и 5 ч против течения проходит 76км . Найдите собственную скор??сть катера , если за 6 ч по течению он проходит такое же расстояние , какое он проходит за 9 часов против течения
Математика
Катер за 3 ч по течению и 5 ч против течения проходит 76км . Найдите собственную скор??сть катера , если за 6 ч по течению он проходит такое же расстояние , какое он проходит за 9 часов против течения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - собственная скорость катера у - скорость течения х+у - скорость катера по течению х-у - скорость катера против течения Составим систему: 6(х+у)=9(х-у) 3(х+у)+5(х-у)=76 6х+6у=9х-9у (сократим на 3) 3х+3у+5х-5у=76 2х+2у=3х-3у 8х-2у=76 (сократим на 2) 2у+3у=3х-2х 4х-у=38 х=5у (подставим во второе ур-ие) 4*5у-у=38 20у-у=38 19у=38 у=38:19 у=2 (км/ч) скорость течения х=5у=5*2=10 (км/ч) скорость катера Ответ: собственная скорость катера равна 10 км/ч, а скорость течения реки равна 2 км/ч
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