Сочинение про птиц с описанием

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Сочинение про птиц с описанием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня я выглянул из окна, и увидел удивительных птиц. Они были разного цвета,разных форм. Очень красивые. Мой кот, Васка, как увидит одну из птичек, сразу будет пытаться их поймать. Потом меня позвала мама, и я ушел.
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