Сочинение про птиц с описанием

Гость: Гость:

Сегодня я выглянул из окна, и увидел удивительных птиц. Они были разного цвета,разных форм. Очень красивые. Мой кот, Васка, как увидит одну из птичек, сразу будет пытаться их поймать. Потом меня позвала мама, и я ушел.