Помогите!Определи падеж имен существительных 1-го склонения. Ночная бабочка зал??тает в дом перед сильным дождем.Сверчок кричит под печкой летом перед дождем. Если летний молодой месяц с острыми концами -к ясной погоде, с туп...

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Помогите!Определи падеж имен существительных 1-го склонения. Ночная бабочка зал??тает в дом перед сильным дождем.Сверчок кричит под печкой летом перед дождем. Если летний молодой месяц с острыми концами -к ясной погоде, с тупыми - к дождью. Кроты выходит из - под земли перед дождем. Речные кувшинки закрываются и уходят под воду перед дождем. Много- рябиновых ягод вырастет -к дождливой осени и морозной зиме, мало - к сухой осени.

Автор: Гость