Помогите!Определи падеж имен существительных 1-го склонения. Ночная бабочка зал??тает в дом перед сильным дождем.Сверчок кричит под печкой летом перед дождем. Если летний молодой месяц с острыми концами -к ясной погоде, с туп...
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Помогите!Определи падеж имен существительных 1-го склонения. Ночная бабочка зал??тает в дом перед сильным дождем.Сверчок кричит под печкой летом перед дождем. Если летний молодой месяц с острыми концами -к ясной погоде, с тупыми - к дождью. Кроты выходит из - под земли перед дождем. Речные кувшинки закрываются и уходят под воду перед дождем. Много- рябиновых ягод вырастет -к дождливой осени и морозной зиме, мало - к сухой осени.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бабочка(И.п), печкой(Т.п), погоде(Д.п),земли(Р.п),кувшинки(И.п),под воду(В.п),ягод(Р.п), осени(Д.п),зиме(Д.п),осени(Д.п)
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