Приведите примеры известных вам явлений в природе и повседневной жизни и раздели??е их на физические и химические
Химия
Приведите примеры известных вам явлений в природе и повседневной жизни и раздели??е их на физические и химические
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Гость:
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