Нужно разобрать по членам предложениям,по частям речи, характеристика предложений и разбор словосочитаний. 1)Сыпались звёзды,да иглы звенели. 2)Давно пора зажечь бы свечи,да при свечах ещё темней. 3)Я тропинку бы выходил ка...

Гость: Гость:

1) сыпались - сказуемое, звезды - подлежащее : 1 основа. Иглы - подлежащее, звенели - сказуемое: 2 основа. Сложносочиненное предложение союз да = и. Повествовательное, невосклицательное. 2)давно пора - обстоятельство времени, зажечь бы - сказуемое, свечи - дополнение, ещё темней- сказуемое ( выраженное категорией состояния), при свечах - дополнение. Да= и. сложносочиненное, повествовательное. 3) я - подлежащее, выходил бы - сказуемое, тропинку - дополнение, каждую - определение, моя сторона - подлежащее, велика - сказуемое. Сложносочиненное. 4) большего всего - обстоятельство, дед - подлежащее, любил рассказывать - сказуемое, Тулу, оружейников - дополнение, исскусных и родную - определение. в последнем предложении запятая не нужна.