Нужно разобрать по членам предложениям,по частям речи, характеристика предложений и разбор словосочитаний. 1)Сыпались звёзды,да иглы звенели. 2)Давно пора зажечь бы свечи,да при свечах ещё темней. 3)Я тропинку бы выходил ка...
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Нужно разобрать по членам предложениям,по частям речи, характеристика предложений и разбор словосочитаний. 1)Сыпались звёзды,да иглы звенели. 2)Давно пора зажечь бы свечи,да при свечах ещё темней. 3)Я тропинку бы выходил каждую,да моя сторона велика. 4)Больше всего дед любил рассказывать про родную Тулу,да про исскусных оружейников.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сыпались - сказуемое, звезды - подлежащее : 1 основа. Иглы - подлежащее, звенели - сказуемое: 2 основа. Сложносочиненное предложение союз да = и. Повествовательное, невосклицательное. 2)давно пора - обстоятельство времени, зажечь бы - сказуемое, свечи - дополнение, ещё темней- сказуемое ( выраженное категорией состояния), при свечах - дополнение. Да= и. сложносочиненное, повествовательное. 3) я - подлежащее, выходил бы - сказуемое, тропинку - дополнение, каждую - определение, моя сторона - подлежащее, велика - сказуемое. Сложносочиненное. 4) большего всего - обстоятельство, дед - подлежащее, любил рассказывать - сказуемое, Тулу, оружейников - дополнение, исскусных и родную - определение. в последнем предложении запятая не нужна.
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