СРОЧНООООО ЛИТЕРАТУРА !!! 5 баллов !! Вкратце !!! 1. Назовите основные темы произведений М. В. Ломоносова. 2. Какой жанр преобладал н его творчестве? 3. Определите проблематику оды "На день восшествия на всероссийский престол Е...

Литература
СРОЧНООООО ЛИТЕРАТУРА !!! 5 баллов !! Вкратце !!! 1. Назовите основные темы произведений М. В. Ломоносова. 2. Какой жанр преобладал н его творчестве? 3. Определите проблематику оды "На день восшествия на всероссийский престол Ее величества государыни императрицы Елисаветы Петров­ны". 4. Составьте цитатный план оды. 5. Найдите в тексте строки, описывающие природные богатства русской земли. 6. Каким образом раскрывается в оде тема наук и просвещения? 7. Выпишите из текста произведения тропы: эпитеты, метафоры, сравне­ния. олицетворения. 8. Как вы думаете, почему Ломоносов описывает в своем произведении ца­рей как идеальных героев? 9. Каковы особенности композиции оды и соответствуют ли они правилам классицизма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что так... Не судите строго! 1) хвала щедротам Елизаветы; 2) заслуги Петра перед народами России; 3) неисчерпаемые богатства, красота России; 4) призыв к российской молодежи овладевать науками; 5) наука и ее роль в российском обществе. Дашь баллы?
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