СРОЧНООООО ЛИТЕРАТУРА !!! 5 баллов !! Вкратце !!! 1. Назовите основные темы произведений М. В. Ломоносова. 2. Какой жанр преобладал н его творчестве? 3. Определите проблематику оды "На день восшествия на всероссийский престол Е...

Литература

СРОЧНООООО ЛИТЕРАТУРА !!! 5 баллов !! Вкратце !!! 1. Назовите основные темы произведений М. В. Ломоносова. 2. Какой жанр преобладал н его творчестве? 3. Определите проблематику оды "На день восшествия на всероссийский престол Ее величества государыни императрицы Елисаветы Петров­ны". 4. Составьте цитатный план оды. 5. Найдите в тексте строки, описывающие природные богатства русской земли. 6. Каким образом раскрывается в оде тема наук и просвещения? 7. Выпишите из текста произведения тропы: эпитеты, метафоры, сравне­ния. олицетворения. 8. Как вы думаете, почему Ломоносов описывает в своем произведении ца­рей как идеальных героев? 9. Каковы особенности композиции оды и соответствуют ли они правилам классицизма?

Автор: Гость