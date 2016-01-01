Скільки разів треба взяти доданком число 625,щоб одержати число 5 в 2016 степені
Математика
Скільки разів треба взяти доданком число 625,щоб одержати число 5 в 2016 степені
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5²⁰¹⁶=625+625+...=5⁴·n n=5⁰¹⁶:5⁴=5²⁰¹² Ответ:5²⁰¹² разів
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