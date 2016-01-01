Выписать слова которые имеют книжную стилитическую окраску
Русский язык
Выписать слова которые имеют книжную стилитическую окраску
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разговорная просторечная книжная высокая и т д
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Помогите написать Эссе на тему "Я ненавижу ваши убеждения, но я готов отдать за то ??тобы вы могли свободно их излагать"
Математика
Русский язык
Даю 20 баллов!! Помогите пожалуйста!!! Писатель не может пренебрегать ничем , что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не рем...