Выписать слова которые имеют книжную стилитическую окраску

Русский язык
Выписать слова которые имеют книжную стилитическую окраску
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Гость:
Разговорная  просторечная книжная высокая и т д
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