На какие систематические группы делется царство животных . Перечислете их в порядке убывания .

Биология
На какие систематические группы делется царство животных . Перечислете их в порядке убывания .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паразиты членистоногие,ракообразные паукообразные,насекомые,птицы кишечной полостны,черви,хищники.
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