Охарактеризуйте и сравните астероид и кометы по форме размеру и составу.

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Размерами, наличием хвоста, а так же тем, что астероид имеет принадлежность к Солнечной системе, а комета нет. Астероиды - объекты с диаметром более 50 м ( меньше диаметром называют метеоритами) . Классификация опирается на утверждение, что астероиды могут уцелеть при входе в атмосферу Земли и достигнуть её поверхности, в то время, как метеориты, как правило, полностью сгорают в атмосфере (именно по этому Тунгуский метеорит, а не астероид) . Кометы, выныривающие из глубины космоса, выглядят как раскалённые шары, за которыми тянется хвост, иногда достигающий в длину миллионов !!!километров. Ядро кометы представляет собой тело из твёрдых частиц и льда, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который волочится за ней в пространстве.