Составить схему каждого предложения Кто вчера приходил? Чудесный вечер! У Маши жи?? рыжий котёнок. В доме появился котёнок

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Составить схему каждого предложения Кто вчера приходил? Чудесный вечер! У Маши жи?? рыжий котёнок. В доме появился котёнок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КТО  что делал? ПРИХОДИЛ  когда? ВЧЕРА ВЕЧЕР какой? ЧУДЕСНЫЙ У кого? МАШИ что делал? ЖИЛ какой? РЫЖИЙ кто? КОТЁНОК В чём? В ДОМЕ что сделал? ПОЯВИЛСЯ кто? КОТЁНОК
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