Найти черты сходства и различия между народной и авторской песнями.

Музыка
Найти черты сходства и различия между народной и авторской песнями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В автарских всегда по народу идёт так как надо а вот в народной все по другрмы кто начинает песню вспоминать тот сразу де меняет слова дело в том что авторские и народные воопщее не пара
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