Что такое дополнение

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Что такое дополнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дополнение -это второстепенный член предложения.Подчеркивается в предложении пунктирной линией  Отвчает на вопросы кого чего кому чему что кем чем о ком о чем
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