Орфограммы в предложение жёлтые ромашки и красные гвоздички цвели в полесаднике
Русский язык
Орфограммы в предложение жёлтые ромашки и красные гвоздички цвели в полесаднике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфогорамы будут большими буквами: жЁлтые рОмашки и краСНые гвОздиЧКи цвЕли в пОлИсаднике.
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