Можно подробно рассказать про Христианство? Численность верующих и т.п.
География
Можно подробно рассказать про Христианство? Численность верующих и т.п.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
книга христиан Библия .Одна из них часть -Новый Завет или Евангелия - Благая весть . численность верующих более миллиарда человек
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