Менің ойымша біздің өмірімізді радио телевидение және интернетсіз елестету мүмк??н емес
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Менің ойымша біздің өмірімізді радио телевидение және интернетсіз елестету мүмк??н емес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что без радио, телевидение и Интернета невозможно представить нашу жизнь
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