Мероприятия Советской власти в промышленности,сельском хозяйстве,основные положения конституции 1918 года

Гость: Гость:

После завоевания власти большевики должны были решить две задачи: удержать ее в острой борьбе с другими социалистическими партиями и создать новую государственность взамен рушившейся старой. То, что борьба предстоит нелегкая, показал II Всероссийский съезд Советов. Меньшевики и правые эсеры осудили на нем действия большевиков и потребовали создать совместно с Временным правительством новый кабинет министров. Получив отказ, эти фракции покинули съезд. Левые эсеры на съезде остались, но отказались войти в правительство. По предложению В. И. Ленина съезд принял декреты о мире (выход России из войны, мир без аннексий и контрибуций, невозвращение Россией долгов царского правительства), о власти (переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) и о земле (отмена частной собственности на землю, уравнительное землепользование, периодические переделы земли, запрещение аренды и наемного труда. По сути, это был проект эсеров). На съезде было сформировано первое советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), куда наряду с большевиками вошли левые эсеры.