Металлический брусок объемом 65см3 имеет массу 474,5г. Определите плотность бруска. Заранее спасибо:)
Физика
Металлический брусок объемом 65см3 имеет массу 474,5г. Определите плотность бруска. Заранее спасибо:)
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение......)))))))))
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