Металлический брусок объемом 65см3 имеет массу 474,5г. Определите плотность бруска. Заранее спасибо:)

Физика
Металлический брусок объемом 65см3 имеет массу 474,5г. Определите плотность бруска. Заранее спасибо:)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот решение......)))))))))
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