Приведите пример предложения , где : два простых предложениях соединяются союзом "и" в составе сложного

Русский язык
Приведите пример предложения , где : два простых предложениях соединяются союзом "и" в составе сложного
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот летит орёл в небе и вот паучок плетёт паутину .
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