Предложение со словом дымчатый

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Предложение со словом дымчатый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На небе виднелось дымчатое облако
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