Туристы купили полатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости покупки была ??страчена на палатку.На отставшейся часть денег купили два рюкзакапо цене 120000р. и 1 спальный мешокпо той же цене.Сколько денег заплатили за всю...
Математика
Туристы купили полатку,рюкзаки и спальные мешки.Половина стоимости покупки была ??страчена на палатку.На отставшейся часть денег купили два рюкзакапо цене 120000р. и 1 спальный мешокпо той же цене.Сколько денег заплатили за всю покупку?
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