Помогите Плиииз не могу решить 1) 76*(3569+2795)-(24078+30785)=

Математика
Помогите Плиииз не могу решить 1) 76*(3569+2795)-(24078+30785)=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
76 * (3569 + 2795) – (24078 + 30785) = 428801 3569 + 2795=6364 24078 + 30785=54863 76 * 6364=483664 483664 - 54863=428801
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