В повести 150 страниц. Первые 5 дней ученик читал её по 18 страниц в день, а затем стал читать по 20 страниц в день. За сколько дней он прочитал эту повесть
Математика
В повести 150 страниц. Первые 5 дней ученик читал её по 18 страниц в день, а затем стал читать по 20 страниц в день. За сколько дней он прочитал эту повесть
Ответ(ы):
Гость:
5 * 18 = 90 страниц прочитал за 5 дней 150 - 90 = 60 страниц читал по 20 стр 60 / 20 = 3 дня дочитывал 5 + 3 = 8 дней
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