По деревяеной речке бежит кораблик новый свивается в колечки дымок его сосновый отгадка

Русский язык
По деревяеной речке бежит кораблик новый свивается в колечки дымок его сосновый отгадка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рубанок, скорее всего.
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