Туристам за два дня надо преодолеть 35,5 км. В первый день они прошли 21 км. Какую часть пути им предстоит пройти во второй день?
Математика
Туристам за два дня надо преодолеть 35,5 км. В первый день они прошли 21 км. Какую часть пути им предстоит пройти во второй день?
Ответ(ы):
Гость:
35,5-21=14,5 14,5/35,5=29/71 - часть пути, которую осталось пройти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Другие предметы
Помогите пожалуйста ,это эскиз юбки ,а мне нужно нарисовать к нему чертеж ,или напишите как юбка называется
Русский язык
Помогите, пожалуйста. Замените данные словосочетания словами с приставкой при-. 1) Площадь, находящаяся рядом с вокзалом; 2)городок, расположен...
Математика