Туристам за два дня надо преодолеть 35,5 км. В первый день они прошли 21 км. Какую часть пути им предстоит пройти во второй день?

Математика

Туристам за два дня надо преодолеть 35,5 км. В первый день они прошли 21 км. Какую часть пути им предстоит пройти во второй день?

Автор: Гость