Туристам за два дня надо преодолеть 35,5 км. В первый день они прошли 21 км. Какую часть пути им предстоит пройти во второй день?

Математика
Туристам за два дня надо преодолеть 35,5 км. В первый день они прошли 21 км. Какую часть пути им предстоит пройти во второй день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35,5-21=14,5 14,5/35,5=29/71 - часть пути, которую осталось пройти
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