Помогите, пожалуйста, решить уравнение 4у:8=800

Математика
Помогите, пожалуйста, решить уравнение 4у:8=800
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4y=8*800 4y=6400 y=1600
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