"русские женщины, княгиня трубецкая" как княгиня прощается с отцом, с родным крае??, "городом роковым"? какова роль в повествовании первого сна: юность героини, замужество, путешествие в италию, "ряд картин забитой, загнанной...
Литература
"русские женщины, княгиня трубецкая" как княгиня прощается с отцом, с родным крае??, "городом роковым"? какова роль в повествовании первого сна: юность героини, замужество, путешествие в италию, "ряд картин забитой, загнанной страны" ? как поэт передает напряженность внутреннего состояния героини? какова особенность 2 сна и его значение в раскрытии художественного содержания поэмы: картина восстания, "подземный коридор" ? как психологически объяснить смысл 3 сна измученной женщины?
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Гость:
Читай в тексте)) там всё будет написано.
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