Для консервирования свеклы используют специальный рассол. Рассол готовит так 15 г??амм соли на 1 литр воды. Определите массовую долю соли в рассоле.
Химия
Для консервирования свеклы используют специальный рассол. Рассол готовит так 15 г??амм соли на 1 литр воды. Определите массовую долю соли в рассоле.
Ответ(ы):
Гость:
M р-ра=1000+15=1015 г w=15/1015*100%=1.5%
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