Для консервирования свеклы используют специальный рассол. Рассол готовит так 15 г??амм соли на 1 литр воды. Определите массовую долю соли в рассоле.

Химия

Для консервирования свеклы используют специальный рассол. Рассол готовит так 15 г??амм соли на 1 литр воды. Определите массовую долю соли в рассоле.

Автор: Гость