Как правильно писать: безаварийный и сверх..естественный и еще зав..южило какие ра??делительные знаки нужно ставить

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Как правильно писать: безаварийный и сверх..естественный и еще зав..южило какие ра??делительные знаки нужно ставить

Автор: Гость