ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!! проверить непроизносимую или сомнительную в словах: узкий, сгиб голубь молотьба отбой просьба
Русский язык
ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!! проверить непроизносимую или сомнительную в словах: узкий, сгиб голубь молотьба отбой просьба
Ответ(ы):
Гость:
Узенький, Сгибать, Голубок, Молот, ..., Просить!
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