ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!! проверить непроизносимую или сомнительную в словах: узкий, сгиб голубь молотьба отбой просьба

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ПЛИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!! проверить непроизносимую или сомнительную в словах: узкий, сгиб голубь молотьба отбой просьба
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Автор: Гость
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Гость:
Узенький, Сгибать, Голубок, Молот, ..., Просить!

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