Рядом с каждым глаголом напиши недостающие формы прошедшего времени этих глаголов:лилось ,стало,спросил,сказала.
Русский язык
Рядом с каждым глаголом напиши недостающие формы прошедшего времени этих глаголов:лилось ,стало,спросил,сказала.
Ответ(ы):
Гость:
Лилось давно вода из источника,Мне стало понятно что сила не лучше ума,Я вчера спросил у друга сколько стоит телефон,Давно мама мне сказала что я хорошо учусь.
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