. В две колонки записать сочные и сухие плоды, дать их краткую характеристику и привести по три примера растений, имеющих данные плоды
Биология
. В две колонки записать сочные и сухие плоды, дать их краткую характеристику и привести по три примера растений, имеющих данные плоды
Ответ(ы):
Гость:
Сочные томат апельсин гранат Сочные плоды богаты соком, мягкие Сухие пшеница капуста кукуруза У сухих плодов околоплодник плотный , одревесневший и сухой.
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