. В две колонки записать сочные и сухие плоды, дать их краткую характеристику и привести по три примера растений, имеющих данные плоды

Биология

. В две колонки записать сочные и сухие плоды, дать их краткую характеристику и привести по три примера растений, имеющих данные плоды

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