3 целых пять дридцать шестых минус одна целая девятнадцать сорок пятых

Математика
3 целых пять дридцать шестых минус одна целая девятнадцать сорок пятых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Разложить Нок на простейшие множители: 36=2*2*3*3, 45=5*3*3   т.е 45 нужно умножить на 4, а 36 на 5: 45*4=36*5=180 3 5/36-1 19/45=3 25/180-1 76/180=2--1+180+25-76/180=1 129/180
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