Решите пожалуйста в столбик пример 521600 разделить на 8. Заранее спасибо!

Математика
Решите пожалуйста в столбик пример 521600 разделить на 8. Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Столбиком никак только так 521600:8=65200
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