В деревне 24 деревянных дома ,а кирпичных домов - 34 от числа деревянных.Сколько все??о дамов в деревнье?

Математика
В деревне 24 деревянных дома ,а кирпичных домов - 34 от числа деревянных.Сколько все??о дамов в деревнье?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24/4=6 - это 1/4 от деревянных 6*3=18 - это 3/4 от деревянных т.е. кирпичные 24+18=42 - всего домов
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