В деревне 24 деревянных дома ,а кирпичных домов - 34 от числа деревянных.Сколько все??о дамов в деревнье?
Математика
В деревне 24 деревянных дома ,а кирпичных домов - 34 от числа деревянных.Сколько все??о дамов в деревнье?
Ответ(ы):
Гость:
24/4=6 - это 1/4 от деревянных 6*3=18 - это 3/4 от деревянных т.е. кирпичные 24+18=42 - всего домов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Монета лежит в воде на глубине 2 м. На какой глубине мы увидим монету, если будем см??треть на неё сверху по вертикали? Показатель преломления воды...
Математика
Как сдлать краткое условие ... Дети сделали 10 фонариков и 6 хлапушек Сколько всего ёлочных игрушек они сделали?
Русский язык