Через точку вне шара проведена касательная плоскость и плоскость , проходящая через центр шара. Угол между ними равен 30 градусам, а расстояние от центра до прямой пересечения плоскостей равно 18 градусам. Найдите радиус шара

Геометрия
Через точку вне шара проведена касательная плоскость и плоскость , проходящая через центр шара. Угол между ними равен 30 градусам, а расстояние от центра до прямой пересечения плоскостей равно 18 градусам. Найдите радиус шара
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проекцией будет прямоугольный треугольник со стороной гипотенузой 18 см(в вашем условии что-то не понятно каким-то градусам.) Против 30 угла противолежащий катет в 2 раза меньше за гипотенузу: a=c/2=18/2 = 9 см Радиус шара равен стороне противолежащему катету r=a=9 см Ответ: 9 см.
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