Через точку вне шара проведена касательная плоскость и плоскость , проходящая через центр шара. Угол между ними равен 30 градусам, а расстояние от центра до прямой пересечения плоскостей равно 18 градусам. Найдите радиус шара

Геометрия

Через точку вне шара проведена касательная плоскость и плоскость , проходящая через центр шара. Угол между ними равен 30 градусам, а расстояние от центра до прямой пересечения плоскостей равно 18 градусам. Найдите радиус шара

Автор: Гость