Прочитай текст. Подчеркни имена прилагательные. Подбери, если можно, к прилагател??ным синонимы. Новый текст запиши. Из-за мрачной тучи выплыла луна. Она была похожа на большой шар. Луна осветила густой лес, почти незаметную т...

Русский язык

Прочитай текст. Подчеркни имена прилагательные. Подбери, если можно, к прилагател??ным синонимы. Новый текст запиши. Из-за мрачной тучи выплыла луна. Она была похожа на большой шар. Луна осветила густой лес, почти незаметную тропинку, которая бежала к небольшому посёлку.

Автор: Гость