Прочитай текст. Подчеркни имена прилагательные. Подбери, если можно, к прилагател??ным синонимы. Новый текст запиши. Из-за мрачной тучи выплыла луна. Она была похожа на большой шар. Луна осветила густой лес, почти незаметную т...

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Прочитай текст. Подчеркни имена прилагательные. Подбери, если можно, к прилагател??ным синонимы. Новый текст запиши. Из-за мрачной тучи выплыла луна. Она была похожа на большой шар. Луна осветила густой лес, почти незаметную тропинку, которая бежала к небольшому посёлку.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
хмурая туча, огромный шар, поросший лес, невидимая тропинка, маленький посёлок
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