Сократите дроби 126/3 189/7 и 396/11

Математика
Сократите дроби 126/3 189/7 и 396/11
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Ответ(ы):
Гость:
42, 27, 36. по очереди вот.. просто раздели первое на второе
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