Найдите 0,3 число а)150 б)600 в)100 г)5
Математика
Найдите 0,3 число а)150 б)600 в)100 г)5
Ответ(ы):
Гость:
Вот ответ: а)45 б)180 в)30 г)1,5
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