Помогите пожалуйста мне . Сочинение моя любимая игрушка.
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Помогите пожалуйста мне . Сочинение моя любимая игрушка.
Ответ(ы):
Гость:
Моя любимая игрушка это плюшевый мишка. Он мягкий, и пушистый. Мне его подарили на день рождения когда я была маленькая, он мне очень дорог! На него можно шить забавные костюмы. У него есть своя собственная кроватка, и рюкзачок. Для меня он очень дорог, и я его никогда никому не отдам!
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