Помогите пожалуйста мне . Сочинение моя любимая игрушка.

Гость: Гость:

Моя любимая игрушка это плюшевый мишка. Он мягкий, и пушистый. Мне его подарили на день рождения когда я была маленькая, он мне очень дорог! На него можно шить забавные костюмы. У него есть своя собственная кроватка, и рюкзачок. Для меня он очень дорог, и я его никогда никому не отдам!