Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Сколько пальто ей оставалось сшить ??осле того, как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Математика

Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Сколько пальто ей оставалось сшить ??осле того, как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?

Автор: Гость