Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Сколько пальто ей оставалось сшить ??осле того, как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Математика
Портнихе надо было сшить 15 одинаковых пальто. Сколько пальто ей оставалось сшить ??осле того, как она проработала шесть дней с производительностью 1 пальто за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
1)(1*6):2=3 за шесть дней портниха сшила 3 пальто 2)15-3=12 пальто
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