Составить сказку про снеговика.Главное условие-она должна быть поучительной .Про??зведение должно напоминать о том,как важно быть грамотным.
Литература
Составить сказку про снеговика.Главное условие-она должна быть поучительной .Про??зведение должно напоминать о том,как важно быть грамотным.
Ответ(ы):
Гость:
Наступил декабрь. Деревья и крыши домов одели снежные шапки, окна затейливыми узорами раскрасил мороз. Ночное небо радовало глаз переливами далеких звезд. Зима вступила в свои права. В один из дней, дети из детского дома во время прогулки решили слепить снеговика. Мальчики и девочки скатали три кома из снега разных размеров и поставили их друг на друга. На голову одели ведро, нарисовали рот, глаза сделали из пуговиц, а для носа попросили морковку в столовой, повязали шарф. Снеговик получился очень добрым и веселым. Чтобы ему было не скучно, на дереве, недалеко от снеговика дети повесили кормушки для птиц. Насыпали в них разное угощение - семечек, зерна, хлебных крошек. Шли дни, каждый вечер дети играли на школьном дворе в снежки, строили крепости, катались на лыжах и санках. Снеговику было интересно наблюдать за детьми. А утром когда дети занимались, снеговик любовался птицами, которые прилетали на кормушку. В птичьей столовой гостили задиры воробьи, важные гости севера снегири, желтогрудые синички. Всем нашлось угощение по вкусу. Началась вьюга, снег шел несколько дней, поднялась такая метель, что небо смешалось с землей и было ничего не видно. Затем ударили сильные морозы. Но такая погода только на радость нашему снеговику. Дети не гуляли. Только в ясные морозные дни они в окошко любовались снеговиком, который как стражник из сказки стоял на школьном дворе. Однажды рано утром, в один из таких морозных дней на школьный двор прискакал зайчик, ему было очень голодно в лесу, и он захотел полакомиться корой деревьев саду, но увидев снеговика, подошел ближе. Снеговику стало жалко зайчика, тогда он решил отдать ему свой «нос». Зайчик был благодарен снеговику и не стал портить кору деревьев, а ускакал обратно в лес. Морозы отступили, дети радостно выбежали во двор. А подбежав к снеговику заметили, что у снеговика исчез нос. Стали смотреть вокруг и увидели на снегу следы зайца. Все тогда догадались, куда подевался нос, но не расстроились, а сделали снеговику новый нос из еловой шишки, украсили мишурой, а на школьном дворе повесили новогоднюю гирлянду. Ведь скоро новый год, самый волшебный праздник.
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