Напишите пожалуйста сочинение о том как "убираете квартиру(комнату) Пожалуйстаа

Гость: Гость:

Начнём с того, что я не очень люблю убирать свою комнату. Мама постоянно ругается, что у меня беспорядок, а бабушка убирает за мной. Но когда мне просто невозможно справляться с натиском мамы, то приходится убирать комнату самой. Я начинаю всё складывать по своим местам, очень долго и медленно. Надеюсь вы понимаете меня, почему так долго длится это процесс. Потому что я не люблю этого делать. После того как я складываю всё по своим местам, я начинаю вытирать пыль с полочек и я начинаю чихать. И самое главное, дело доходит до пылесоса, я беру его в руки, наливаю немного воды, включаю и начинаю пылесосить. Скажу вам честно это одно из самых не любимых моих дел. Но в этом занятии мне нравится одно, ради чего я готова долго пылесосить и делать свою комнату чистой, это то что моя кошка, начинает мурлыкать на весь дом, убегает от пылесоса, глаза у неё становятся красные красные и злые и тогда она начинает меня бояться и я совершенно спокойно могу делать всё что захочу. Вот, в таком режиме у меня проходит уборка моей комнаты. Обычно я это делаю сама раз в месяц, а так мама убирается у меня в комнате раз в неделю, так что пыль у меня не залеживается.