ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс выполните действия 1.(3/4 - 5/12)* 8 +1/8 2.(7/15 + 45) : 3 - 1/9
Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ !!! зарание спс выполните действия 1.(3/4 - 5/12)* 8 +1/8 2.(7/15 + 45) : 3 - 1/9
Ответ(ы):
Гость:
1)3/4-5/12=9/12-5/12=4/12 4/12*8=8/3 8/3+1/8=67/24 или 2 целых 19/24 2)7/15+4/5=19/15 19/15 :3=19/45 19/45-1/9=14/45
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