Трое друзей собирали грибы. Первый собрал 37% всех грибов , второй 25% а третий - остальные 152 гриба. Сколько всего грибов они собрали????? ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!!!!!!!!

Математика

Трое друзей собирали грибы. Первый собрал 37% всех грибов , второй 25% а третий - остальные 152 гриба. Сколько всего грибов они собрали????? ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!!!!!!!!

Автор: Гость