Трое друзей собирали грибы. Первый собрал 37% всех грибов , второй 25% а третий - остальные 152 гриба. Сколько всего грибов они собрали????? ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!!!!!!!!
Математика
Трое друзей собирали грибы. Первый собрал 37% всех грибов , второй 25% а третий - остальные 152 гриба. Сколько всего грибов они собрали????? ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
100-37-25=38% - собрал третий 38%=0,38 152:0,38=400 всего грибов
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