Трое друзей собирали грибы. Первый собрал 37% всех грибов , второй 25% а третий - остальные 152 гриба. Сколько всего грибов они собрали????? ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!!!!!!!!

Математика
Трое друзей собирали грибы. Первый собрал 37% всех грибов , второй 25% а третий - остальные 152 гриба. Сколько всего грибов они собрали????? ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100-37-25=38% - собрал третий  38%=0,38 152:0,38=400 всего грибов
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