№7. Какие полки участвовали в Грюнвальдской битве против рыцарей: А) ордынские; б) московские; в) русско-литовские; г) польские. №8. На берегах каких рек произошли следующие события? 1) Поражение Витовта и Тохтамыша от золот...
История
№7. Какие полки участвовали в Грюнвальдской битве против рыцарей: А) ордынские; б) московские; в) русско-литовские; г) польские. №8. На берегах каких рек произошли следующие события? 1) Поражение Витовта и Тохтамыша от золотоордынского хана; 2) Куликовская битва; 3) Разгром полководца Мамая – Бегича Московской ратью под командованием Дмитрия Ивановича; 4) Поражение новгородского войска, нанесённое русской ратью под руководством Ивана III; А) на берегу Шелони; б) Воркслы; в)Вожи; г) Непрядвы.
Ответ(ы):
Гость:
7. А 8. 1 - Б, 2 - Г, 3 - В, 4 - А
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