№7. Какие полки участвовали в Грюнвальдской битве против рыцарей: А) ордынские; б) московские; в) русско-литовские; г) польские. №8. На берегах каких рек произошли следующие события? 1) Поражение Витовта и Тохтамыша от золот...

История

№7. Какие полки участвовали в Грюнвальдской битве против рыцарей: А) ордынские; б) московские; в) русско-литовские; г) польские. №8. На берегах каких рек произошли следующие события? 1) Поражение Витовта и Тохтамыша от золотоордынского хана; 2) Куликовская битва; 3) Разгром полководца Мамая – Бегича Московской ратью под командованием Дмитрия Ивановича; 4) Поражение новгородского войска, нанесённое русской ратью под руководством Ивана III; А) на берегу Шелони; б) Воркслы; в)Вожи; г) Непрядвы.

Автор: Гость