Как сдлать краткое условие ... Дети сделали 10 фонариков и 6 хлапушек Сколько всего ёлочных игрушек они сделали?

Математика
Как сдлать краткое условие ... Дети сделали 10 фонариков и 6 хлапушек Сколько всего ёлочных игрушек они сделали?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фонариков - 10 шт Хлопушек - 6 шт. Всего игрушек - ? шт. 10+6=16 (игр.)- всего Ответ: 16 игрушек.
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