Как сдлать краткое условие ... Дети сделали 10 фонариков и 6 хлапушек Сколько всего ёлочных игрушек они сделали?

Математика

Как сдлать краткое условие ... Дети сделали 10 фонариков и 6 хлапушек Сколько всего ёлочных игрушек они сделали?

Автор: Гость