Монета лежит в воде на глубине 2 м. На какой глубине мы увидим монету, если будем см??треть на неё сверху по вертикали? Показатель преломления воды равен 4/3. Для малых углов значения тангенсов и синусов считать равными.

Физика

Монета лежит в воде на глубине 2 м. На какой глубине мы увидим монету, если будем см??треть на неё сверху по вертикали? Показатель преломления воды равен 4/3. Для малых углов значения тангенсов и синусов считать равными.

Автор: Гость