Героиню какой сказки А.С.Пушкина напоминает вам королева из сказки дикие лебеди?? ??рочно))

Литература

Героиню какой сказки А.С.Пушкина напоминает вам королева из сказки дикие лебеди?? ??рочно))

Автор: Гость