Героиню какой сказки А.С.Пушкина напоминает вам королева из сказки дикие лебеди?? ??рочно))

Литература
Героиню какой сказки А.С.Пушкина напоминает вам королева из сказки дикие лебеди?? ??рочно))
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Автор: Гость
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Гость:
Сказка о мертвой царевна и о семи богатырях
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