Если собранные яблоки разложить в 13 корзин по 6 кг в каждую, то останется 3 кг яблок. Сколько понадобится корзин для яблок, если в каждую корзину положить по 9 кг яблок?

Математика

Если собранные яблоки разложить в 13 корзин по 6 кг в каждую, то останется 3 кг яблок. Сколько понадобится корзин для яблок, если в каждую корзину положить по 9 кг яблок?

Автор: Гость