Если собранные яблоки разложить в 13 корзин по 6 кг в каждую, то останется 3 кг яблок. Сколько понадобится корзин для яблок, если в каждую корзину положить по 9 кг яблок?
Математика
Если собранные яблоки разложить в 13 корзин по 6 кг в каждую, то останется 3 кг яблок. Сколько понадобится корзин для яблок, если в каждую корзину положить по 9 кг яблок?
Ответ(ы):
Гость:
1). 6*13+3=81 (кг) яблок всего; 2). 81:9=9 (корзин) понадобится. ОТВЕт: понадобится 9 корзин
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